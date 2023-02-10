Tayfun Kahraman kimdir? Tayfun Kahraman neden tutuklandı?

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 19:21

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 19:21

Hem Türkiye'de, hem de uluslararası kamuoyunda 'yagılama süreci' ile tepki çeken, hukuk tarihine bir 'skandal' olarak adını yazdıran Gezi Parkı Davası'nda hapse mahkum edilen isimlerden biri; Tayfun Kahraman.



TAYFUN KAHRAMAN KİMDİR?



Tayfun Kahraman, 14 Mayıs 1981 yılında İzmir'de doğdu. İzmir Atatürk Lisesi'ni 1999 yılında bitirdi. 2004 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden mezun oldu. 2010 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde kent planlama alanında yüksek lisansını, 2017 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında doktorasını tamamladı.

TAYFUN KAHRAMAN NE İŞ YAPIYOR?

2006-2010 yılları arasında 2 dönem TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu'nda Sekreter Üye görevinde bulunmuştur. 2010-2019 yıllarında ise Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Başkanlığında bulunmuştur. 2010-2014 yılları arasında Oda Genel Merkez Yönetim Kuruluğu üyeliği görevinde bulunmuştur.

2009-2014 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Koruma Bölge Kurulu'nda uzman olarak çalıştı.

2014-2018 yılları arasında Beylikdüzü Belediyesi'nde danışman olarak çalışmalara destek vermiştir.

2014 yılından bu yana görev aldığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalıştı.

2019-2022 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı olarak görev yaptı.

TAYFUN KAHRAMAN NEDEN TUTUKLANDI?

2013'teki Gezi Parkı olayları nedeniyle "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme (TCK 312/2)" suçlaması ile yargılandı. 25 Nisan 2022 tarihinde 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve cezaevine girdi.

TAYFUN KAHRAMAN EVLİ Mİ?

Tayfun Kahraman evli ve bir kız çocuğu babasıdır.



