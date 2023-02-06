Kahramanmaraş depreminin ardından Kilis'te son durum

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 10:30

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 11:23

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de yıkıcı oldu. Merkez üssü Pazarcık ilçesi olan depremin ardından Adana, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de pek çok bina yıkıldı. Depremin ardından bölgelerde ekiplerin yoğun çalışması sürüyor. Yaklaşık 30 saniye süren depreme ilişkin yetkililer çok sayıda can kaybı olduğunu bildiriyor.

Depremden etkilenen ve yıkılan binalara yönlendirilen arama kurtarma ekipleri, enkaz altındakileri çıkarmaya çalışıyor. Depremden en çok etkilenen illlerden biri de Kilis oldu.

Kilis'te Yavuz Sultan Mahallesi Yeni Ocak Sokak'ta yıkılan 3 katlı binadan 6, Malatya'da Zafer Mahallesi'nde yıkılan apartmandan ise 1 kişi kurtarıldı.

"ÇALIŞMALAR DEVAM ETMEKTEDİR"

Öte yandan Kilis Valiliği, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremde kentte 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, saat 04.17'de meydana gelen depremin kentte de hissedildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"07.15 itibarıyla 49 ihbar alınmıştır. Musabeyli ilçesinde 4 ölü, 10 yaralı bulunmaktadır. 26 AFAD personeli, 8 gönüllü, 6 MEB AKUB personeli, emniyet, jandarma, itfaiye, arama kurtarma ekipleri hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam etmektedir. Merkez ilçede bir bina yıkılmış olup arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

Ayrıca ikinci bir emre kadar eğitim ve öğretime ilimiz merkez ve köylerinde ara verilmiştir."