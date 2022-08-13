Kahramanmaraş Valiliği'nden deprem açıklaması
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, sabah saatlerinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını duyurdu.
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Merkez üssü Dulkadiroğlu ilçesi olan depremle ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Vali Ömer Faruk Coşkun, yurttaşlara geçmiş olsun dileğini iletti.
Vali Coşkun, “İlimizde yaşanan deprem sonrası şimdiye kadar olumsuz bir ihbar alınmamıştır. Afet Çalışma Gruplarımız tarafından gerçekleştirilen saha taramalarında şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır” dedi.
Geçmiş olsun değerli Kahramanmaraşlılar— Kahramanmaraş Valiliği (@TCkahramanmaras) August 13, 2022
İlimizde yaşanan Deprem sonrası şimdiye kadar olumsuz bir ihbar alınmamıştır
Afet Çalışma Gruplarımız tarafından gerçekleştirilen saha taramalarında şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur https://t.co/XiBf7j2eKc
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