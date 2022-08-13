Kahramanmaraş Valiliği'nden deprem açıklaması

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 13:03

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Dulkadiroğlu ilçesi olan depremle ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Vali Ömer Faruk Coşkun, yurttaşlara geçmiş olsun dileğini iletti.

Vali Coşkun, “İlimizde yaşanan deprem sonrası şimdiye kadar olumsuz bir ihbar alınmamıştır. Afet Çalışma Gruplarımız tarafından gerçekleştirilen saha taramalarında şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır” dedi.