Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem!

AFAD, Dulkadiroğlu ilçesinde saat 03.20 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin çevre illerde de hissedildiği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.09.2023 - 07:08
Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 03.20 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Yerin 8.79 kilometre derinliğinde yaşanan depremin çevre illerde de hissedildiği kaydedildi.


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