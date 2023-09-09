Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem!
AFAD, Dulkadiroğlu ilçesinde saat 03.20 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin çevre illerde de hissedildiği belirtildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 03.20 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Yerin 8.79 kilometre derinliğinde yaşanan depremin çevre illerde de hissedildiği kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 9, 2023
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-09-09
Saat:03:20:04 TSİ
Enlem:37.419 N
Boylam:37.08 E
Derinlik:8.79 km
Detay:https://t.co/S8abnSLWXG@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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