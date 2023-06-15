Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem!
Son dakika gelişmesi... Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 14.39'da meydana gelen depremin derinliği 7.03 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 15, 2023
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Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-06-15
Saat:14:39:40 TSİ
Enlem:37.99 N
Boylam:36.41 E
Derinlik:7.03 km
Detay:https://t.co/sRhH6z1EEc@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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