Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem!

Son dakika gelişmesi... Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.06.2023 - 14:53
Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 14.39'da meydana gelen depremin derinliği 7.03 km olarak ölçüldü.


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