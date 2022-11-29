Kahramanmaraş'ta 5 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı
Kahramanmaraş’ta servis midibüsü ile birlikte 5 aracın karıştığı trafik kazasında ilk bilgilere göre en az 10 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya saniye saniye yansıdı.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Lütfi Köker Bulvarı'nda servis midibüsü bulvarda seyir halindeyken ara yoldan bulvara girdiği ileri sürülen transitle çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle midibüs park halindeki 3 araca çarparak devrildi. 5 aracın karıştığı kazayla ilgili olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Bölgede gerekli tedbirler alınırken, ilk bilgilere göre en az 10 yaralı ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza anı ise, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde midibüsün transitle çarpışmasının ardından savrularak park halindeki araçlara çarpıp devrilmesi yer aldı.
O anlarda yutttaşlar panikle kaçışırken, bir kişinin düşme anı da görüntülere yansıdı.
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