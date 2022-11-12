Yedigöller yolunda tur midibüsü kontrolden çıktı: 8 yaralı

Yedigöller Milli Parkı yolunda kontrolden çıkan tur midibüsündeki 8 kişi yaralandı.

AA
12 Kasım 2022 Cumartesi, 16:59
Yedigöller yolunda tur midibüsü kontrolden çıktı: 8 yaralı
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Bolu Yedigöller Milli Parkı yolunda sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 CRL 853 plakalı tur midibüsü, Yedigöller Milli Parkı'ndan Bolu istikametine seyir halindeyken kontrolden çıktı.

Yol kenarında bulunan kayaya çarparak devrilmekten kurtulan midibüsteki 8 kişi hafif yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Şarampolde kalan midibüsünün kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Kaza nedeniyle Yedigöller Milli Parkı-Bolu yolu ulaşıma kapatılırken, trafik akışı Yedigöller Milli Parkı-Mengen istikametine yönlendirildi.


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