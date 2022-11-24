Kahramanmaraş’ta cinsel içerikli ürün operasyonu

24 Kasım 2022 Perşembe, 17:20

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği görevlileri tarafından bir depoya operasyon düzenlendi.

PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON 300 BİN TL

M.Ö. isimli şahsın depo olarak kullandığı adreste yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 300 bin TL olan toplamda 13 bin 111 adet cinsel içerikli ürün ve 5 bin 880 paket sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

M.Ö. isimli şahıs hakkında “Gümrük Kaçağı Kaçak Cinsel İçerikli Ürün - TCK 186 Bozulmuş ve Değiştirilmiş Gıda ve İlaçların Ticareti” suçu çerçevesinde soruşturma başlatıldı.