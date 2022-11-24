Kahramanmaraş’ta cinsel içerikli ürün operasyonu
Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon 300 bin lira olan 13 bin 111 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği görevlileri tarafından bir depoya operasyon düzenlendi.
PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON 300 BİN TL
M.Ö. isimli şahsın depo olarak kullandığı adreste yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 300 bin TL olan toplamda 13 bin 111 adet cinsel içerikli ürün ve 5 bin 880 paket sigara sarma kağıdı ele geçirildi.
M.Ö. isimli şahıs hakkında “Gümrük Kaçağı Kaçak Cinsel İçerikli Ürün - TCK 186 Bozulmuş ve Değiştirilmiş Gıda ve İlaçların Ticareti” suçu çerçevesinde soruşturma başlatıldı.
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