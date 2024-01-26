Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? 26 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 26.01.2024 - 09:33

Güncelleme: 26.01.2024 - 09:54

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 26 Ocak'ta meydana gelen depremler...

KAHRAMAN MARAŞ'TA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 04.47 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 7.41 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

26 OCAK SON DEPREMLER

2026.01.26 08:15:54 -.- 1.5 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2026.01.26 08:15:27 -.- 2.1 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

2026.01.26 07:49:57 -.- 1.3 -.- VISNELI-CEMISGEZEK (TUNCELI)

2026.01.26 07:49:53 -.- 1.3 -.- TURGUT-ULA (MUGLA)

2026.01.26 06:59:27 -.- 1.2 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2026.01.26 06:48:11 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI

2026.01.26 05:53:23 -.- 1.4 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)

2026.01.26 05:51:09 -.- 1.4 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)

2026.01.26 05:26:34 -.- 2.1 -.- HASSEKI-KARABURUN (IZMIR)

2026.01.26 05:06:26 -.- 2.3 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2026.01.26 05:00:49 -.- 1.7 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)

2026.01.26 04:54:08 -.- 2.2 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)

2026.01.26 04:47:30 -.- 3.8 3.7 HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2026.01.26 04:23:46 -.- 2.0 -.- YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

2026.01.26 03:45:18 -.- 2.9 -.- KARADENIZ

2026.01.26 03:40:04 -.- 2.1 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)

2026.01.26 03:25:38 -.- 1.6 -.- CECELI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

2026.01.26 03:04:47 -.- 2.8 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA)

2026.01.26 02:46:29 -.- 3.1 3.1 DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)

2026.01.26 02:37:32 -.- 1.1 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)

2026.01.26 02:30:14 -.- 1.0 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA)

2026.01.26 02:25:46 -.- 2.2 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

2026.01.26 02:12:45 -.- 1.9 -.- AKDENIZ

2026.01.26 02:08:44 -.- 1.4 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)

2026.01.26 01:25:45 -.- 2.0 -.- KOVUKCINAR-FEKE (ADANA)

2026.01.26 01:21:49 -.- 1.3 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)

2026.01.26 01:10:01 -.- 1.3 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)

2026.01.26 01:08:53 -.- 1.5 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)

2026.01.26 01:08:02 -.- 1.3 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)

2026.01.26 01:07:19 -.- 1.4 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)

2026.01.26 01:01:47 -.- 4.3 4.2 DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)

2026.01.26 00:44:32 -.- 2.5 -.- GURCISTAN

2026.01.26 00:32:00 -.- 1.6 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)

2026.01.26 00:21:21 -.- 1.3 -.- YAYIKLI-ARGUVAN (MALATYA)

2026.01.26 00:01:02 -.- 1.7 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)