Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? 26 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 26 Ocak Cuma 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 26 Ocak Cuma 2024 Türkiye'deki depremler...
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 26 Ocak'ta meydana gelen depremler...
KAHRAMAN MARAŞ'TA DEPREM Mİ OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 04.47 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 7.41 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
26 OCAK SON DEPREMLER
2026.01.26 08:15:54 -.- 1.5 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2026.01.26 08:15:27 -.- 2.1 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
2026.01.26 07:49:57 -.- 1.3 -.- VISNELI-CEMISGEZEK (TUNCELI)
2026.01.26 07:49:53 -.- 1.3 -.- TURGUT-ULA (MUGLA)
2026.01.26 06:59:27 -.- 1.2 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2026.01.26 06:48:11 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
2026.01.26 05:53:23 -.- 1.4 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)
2026.01.26 05:51:09 -.- 1.4 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)
2026.01.26 05:26:34 -.- 2.1 -.- HASSEKI-KARABURUN (IZMIR)
2026.01.26 05:06:26 -.- 2.3 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2026.01.26 05:00:49 -.- 1.7 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)
2026.01.26 04:54:08 -.- 2.2 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)
2026.01.26 04:47:30 -.- 3.8 3.7 HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2026.01.26 04:23:46 -.- 2.0 -.- YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
2026.01.26 03:45:18 -.- 2.9 -.- KARADENIZ
2026.01.26 03:40:04 -.- 2.1 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)
2026.01.26 03:25:38 -.- 1.6 -.- CECELI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
2026.01.26 03:04:47 -.- 2.8 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA)
2026.01.26 02:46:29 -.- 3.1 3.1 DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)
2026.01.26 02:37:32 -.- 1.1 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)
2026.01.26 02:30:14 -.- 1.0 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA)
2026.01.26 02:25:46 -.- 2.2 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
2026.01.26 02:12:45 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
2026.01.26 02:08:44 -.- 1.4 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)
2026.01.26 01:25:45 -.- 2.0 -.- KOVUKCINAR-FEKE (ADANA)
2026.01.26 01:21:49 -.- 1.3 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)
2026.01.26 01:10:01 -.- 1.3 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)
2026.01.26 01:08:53 -.- 1.5 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)
2026.01.26 01:08:02 -.- 1.3 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)
2026.01.26 01:07:19 -.- 1.4 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)
2026.01.26 01:01:47 -.- 4.3 4.2 DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)
2026.01.26 00:44:32 -.- 2.5 -.- GURCISTAN
2026.01.26 00:32:00 -.- 1.6 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
2026.01.26 00:21:21 -.- 1.3 -.- YAYIKLI-ARGUVAN (MALATYA)
2026.01.26 00:01:02 -.- 1.7 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçelerinde servet bulan çiftin mutluluğu kısa sürdü
- Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
- Malatya'da korkutan deprem!
- İstanbul adayı belli oldu!
- Silifke'de sürpriz hasat: Tanesi 2,5 liradan satılıyor
- Elif Şafak’tan intihal kararına yanıt geldi!
- Buket Aydın, Şahan Gökbakar ve eşini hedef aldı!
- Bağımsız aday olduğunu açıkladı!
- Bakanlara emekli maaşı talimatı
- 'Hizbullah denen terör örgütü...'