Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? 26 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 26 Ocak Cuma 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 26 Ocak Cuma 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.01.2024 - 09:33
Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? 26 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 26 Ocak'ta meydana gelen depremler...

KAHRAMAN MARAŞ'TA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 04.47 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 7.41 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

 

26 OCAK SON DEPREMLER

2026.01.26 08:15:54     -.-  1.5  -.-   HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   

2026.01.26 08:15:27     -.-  2.1  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   

2026.01.26 07:49:57      -.-  1.3  -.-   VISNELI-CEMISGEZEK (TUNCELI)

2026.01.26 07:49:53   -.-  1.3  -.-   TURGUT-ULA (MUGLA)          

2026.01.26 06:59:27    -.-  1.2  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

2026.01.26 06:48:11     -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                  

2026.01.26 05:53:23      -.-  1.4  -.-   HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)  

2026.01.26 05:51:09   -.-  1.4  -.-   AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)   

2026.01.26 05:26:34   -.-  2.1  -.-   HASSEKI-KARABURUN (IZMIR)   

2026.01.26 05:06:26    -.-  2.3  -.-   OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

2026.01.26 05:00:49  -.-  1.7  -.-   ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)     

2026.01.26 04:54:08     -.-  2.2  -.-   DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)                 

2026.01.26 04:47:30     -.-  3.8  3.7   HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     

2026.01.26 04:23:46     -.-  2.0  -.-   YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                    

2026.01.26 03:45:18   -.-  2.9  -.-   KARADENIZ                   

2026.01.26 03:40:04     -.-  2.1  -.-   AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)   

2026.01.26 03:25:38     -.-  1.6  -.-   CECELI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                   

2026.01.26 03:04:47  -.-  2.8  -.-   UCGOZE-YESILYURT (MALATYA)  

2026.01.26 02:46:29    -.-  3.1  3.1   DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)                 

2026.01.26 02:37:32   -.-  1.1  -.-   HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)  

2026.01.26 02:30:14      -.-  1.0  -.-   AKOLUK-FEKE (ADANA)         

2026.01.26 02:25:46    -.-  2.2  -.-   TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)           

2026.01.26 02:12:45     -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                     

2026.01.26 02:08:44   -.-  1.4  -.-   AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)   

2026.01.26 01:25:45    -.-  2.0  -.-   KOVUKCINAR-FEKE (ADANA)     

2026.01.26 01:21:49     -.-  1.3  -.-   AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)   

2026.01.26 01:10:01     -.-  1.3  -.-   AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)   

2026.01.26 01:08:53 -.-  1.5  -.-   AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)   

2026.01.26 01:08:02      -.-  1.3  -.-   AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)   

2026.01.26 01:07:19      -.-  1.4  -.-   HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)  

2026.01.26 01:01:47    -.-  4.3  4.2   DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)                 

2026.01.26 00:44:32     -.-  2.5  -.-   GURCISTAN                   

2026.01.26 00:32:00     -.-  1.6  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 

2026.01.26 00:21:21    -.-  1.3  -.-   YAYIKLI-ARGUVAN (MALATYA)   

2026.01.26 00:01:02 -.-  1.7  -.-   AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                   


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