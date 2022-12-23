Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 8.12 km olarak ölçüldü.

cumhuriyet.com.tr
23 Aralık 2022 Cuma, 01:32
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem, yerin 8.12 km derinliğinde meydana geldi.


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