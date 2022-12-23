Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 8.12 km olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem, yerin 8.12 km derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 22, 2022
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
Tarih:2022-12-23
Saat:01:19:00 TSİ
Enlem:37.442 N
Boylam:37.177 E
Derinlik:8.12 km
Detay:https://t.co/0NUHIXLOfE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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