Kahramanmaraş’ta milyonluk ihale AKP’ye yakın müteahhit Nazmi Coşar’a emanet: Yine bir tanıdığa gitti

Yayınlanma: 13.02.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.02.2024 - 11:14

AKP’nin iktidarında yandaş sermayenin yükselişi dikkat çekiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ 25 Ocak’ta Kahramanmaraş Onikişubat’ta yapılacak 265 konut ve 103 dükkân inşaatı ve altyapı ve çevre düzenlemesi için yapımı için ihaleye çıktı.

Pazarlık usulüyle yapılan ihaleyi 888 milyon TL’ye Leda Yapı ve Proje Taahhüt Limited Şirketi aldı. Ankara merkezli Leda Yapı’nın sahibi AKP’ye yakın olduğu belirtilen müteahhit Nazmi Coşar. Partinin kurucu üyeleri arasında bulunan ve AKP hükümetlerinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı görevlerini üstlenen Hüseyin Çelik, “değerli dostum” olarak nitelendirdiği Coşar’ın oğlunun nikâh şahitliğini de yapmıştı.

Coşar, 2019’da RTÜK Başkanlığı görevine getirilen Ebubekir Şahin’i de ziyaret etmişti. Leda Yapı ve Proje Taahhüt Limited Şirketi, 2011’den beri 34 kamu ihalesi aldı. Bu ihalelerin 28’i ise TOKİ’den. Şirketin bugüne dek aldığı kamu ihalelerinin toplam bedeli 9 milyar 83 milyon TL. değerinde. Coşar, 6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş’ta dört konut yapımı, zemin iyileştirme ve altyapı ihalesi verilmişti.

Onikişubat Hayrullah Mahallesi’ndeki zemin iyileştirme ve altyapı imalatları ihalesini 1 milyar 62 milyon TL, Elbistan Karaelbistan Mahallesi 3 etap 428 adet konut ve 4 etap 310 adet konut ihalesini 1 milyar 260 milyon TL, Elbistan Taşburun mevkisi 2. etap 1250 adet konut ve çevre düzenleme ihalesini 2 milyar 375 milyon TL’ye almıştı. Öte yandan Gaziantep Nurdağı’na yapılacak

1. etap 203 adet konut ve 153 adet dükkân ile 2. etap 142 adet konut ve 86 adet dükkân yapımı için 5 Ocak’ta ihaleye çıkıldı. Pazarlık usulüyle yapılan ihale 1 milyar 75 milyon TL’ye MR Grup İnşaat şirketine gitti.