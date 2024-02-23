Kahramanmaraş’ta müstakil ev alevlere teslim oldu

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde iki katlı müstakil evin üst katında bulunan tüpün patlaması sonucu evde hasar meydana geldi.

İHA
Yayınlanma: 23.02.2024 - 23:28
Kahramanmaraş’ta müstakil ev alevlere teslim oldu
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Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi ilçesinde alınan bilgiye göre, Üngüt Mahallesinde bulunan 2 katlı müstakil evin üst katında bulunan piknik tüpü henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlamanın etkisiyle evde yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Patlama esnasında evin boş olması muhtemel bir facianın önüne geçti.


Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın sonucunda, evde maddi hasar meydana geldi.


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