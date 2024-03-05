Kahramanmaraş’ta sekiz mahalle için verilen birbirinden farklı iki rapor ortaya çıktı

Cumhuriyet’in gündeme getirdiği, depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta fay hattı geçtiği ve heyelan riski olduğu gerekçesiyle sekiz mahallenin “Uygun Olmayan Alan” ilan edilmesine ilişkin ilginç bir gelişme yaşandı.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 05.03.2024 - 04:00
Kahramanmaraş’ta sekiz mahalle için verilen birbirinden farklı iki rapor ortaya çıktı
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AKP Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Fırat Görgel, önceki gün proje tanıtım toplantısında “bazı sorunlar” oluştuğunu belirterek,”uygun olmayan alan” raporu verilen bölgeyle ilgili ikinci raporda bu alanların uygun olmayan alan statüsünde olmadığının belirlendiğini” söyledi.

Elinde iki farklı rapor bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda bir heyet kurulduğunu söyleyen Görgel, “Heyette mağduriyet yaşayanların önerdiği isimler de olacağını belirterek “Bu işi kısa sürede çözeceklerini” savundu.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan ve Uygun Olmayan Alan ve Orta Hasarlı Bina Mağdurları Platformu Yöneticisi Gülnaz Şenlenmiş, yaşananları Cumhuriyet’e değerlendirdi. Alan, uygulamada “çıkar odaklı yanlış müdahaleler olabildiğini” ancak ilk rapordaki temel bakış açısının doğru olduğunu söyledi. İkinci rapora tepki gösteren Alan, “Büyükşehir belediyesi beton lobisinin başını çektiği bu rapor, bu lobinin çıkarlarını savunuyor. Bir kişiyi bile riske atma lüksümüz yok. Temel fikre karşı çıkanlar bilimsel uluslararası örneklerle ortaya koymalı” ifadelerini kullandı.

‘ÇOK YORULDUK’

Uygun Olmayan Alan ve Orta Hasarlı Bina Mağdurları Platformu Yöneticisi Gülnaz Şenlenmiş ise “İncelemelerin bir an önce tamamlanması ve bilimin ışığında karar verilerek mağduriyetin son bulması” çağrısında bulundu. Şenlenmiş şöyle konuştu: “İki bilim insanından birisi ‘Fay var’, diğeri ise ‘Fay yok’ diyor. Arapsaçına dönmüş bu raporları kimin ne maksatla ne yapmaya çalıştığını anlamakta güçlük çekiyoruz ve kaygılanıyoruz. Hem ruhen hem bedenen çok yorulduk.”



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