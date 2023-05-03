Kahramanmaraş'ta peş peşe deprem... Naci Görür'den ilk açıklama: Yine Adana'ya dikkat çekti!

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş'ta akşam saatlerinde meydana gelen 5 ve 4.1 büyüklüğündeki depremlerin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Görür paylaşımında Adana uyarısını yineledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2023 - 21:59
Kahramanmaraş'ta peş peşe deprem... Naci Görür'den ilk açıklama: Yine Adana'ya dikkat çekti!
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Kahramanmaraş akşam saatlerinde 6 dakika arayla sallandı. Kentte  ve 4.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

AFAD’ın verilerine göre ilk deprem saat 20.16’da ve Göksun ilçesi merkezli ve yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

BİR DEPREM DAHA

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde, saat 20.16’daki 5 büyüklüğündeki depremin ardından saat 20.22’de 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Depremin 6,83 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Kısa süreli paniğe neden olan ve çevre illerde de hissedilen iki depremin ardından, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Uzman isim, Adana uyarısını yineledi.

Görür, “Yağmurlu/Göksun-K. Maraş’ta 5,1 ve 4,1 depremler oldu. Daha önceki tweetlerimizde de belirttiğimiz gibi, bu depremler 6 Şubat Gaziantep ve K. Maraş depremlerinden sonra Sürgü fayının Göksun civarındaki en batı ucunda meydana geldi. Stres transferi nedeniyle muhtemelen Göksun’dan Adana havzasına inen faylar üzerinde hareketlenmeler beklenebilir. Geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.


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