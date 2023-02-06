Prof. Dr. Cenk Yaltırak: 'İzi olmayan bir fayın depremi'

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 04:59

Sabaha karşı meydana gelen 3.1 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Kağıthane olması ve o bölgede bilinen fay hattı olmaması bazı tartışma ve iddiaları da beraberinde getirdi.

İddiaları Cumhuriyet’e değerlendiren İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi, Yerbilimci Prof. Dr. Cenk Yaltırak, 20 km derine kadar inen ana fayların büyük depremler üreten faylar olduğunu belirtti. Bu tip fay hatlarının çevresinde yer kabuğunun hareketinden kaynaklı çok sayıda irili ufaklı faylar oluştuğuna dikkat çeken Yaltırak, 3.1’lik depremin de böyle bir fay kırılmasıyla meydana geldiğini belirterek şunları söyledi:

“ON BİNLERCE YIL…”

Bu tür faylar ana fayların etrafında yamulma karakterine uygun olarak yerin şekil değiştirmesinin sonucu oluşurlar. Kuzey Anadolu Fay hattı kuzey kolu kuzeyinde İstanbul ve Anadolu yakası bir blok olarak sürekli üç boyutlu şekil değiştirerek yamulur ve bu yamulma mikro aktivite ile eski kırık ve süreksizlikler üzerinde mikro depremler üretir.

Bu nedenle ana deprem üreten fayların çevresinde her zaman faydan kaynaklanan deformasyonun karakterine uygun, görece çok az atımı olan ve mikro depremleri üreten ikincil faylar haritaya geçemeyecek kadar küçük atımlıdır. Ve arazide izleri bulunmaz, tekrarlanma aralıkları on binlerce yıl olabilir”