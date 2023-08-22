Son dakika... Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın!

Son dakika haberi... Manisa'nın Kula ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

DHA
Yayınlanma: 22.08.2023 - 11:37
Son dakika... Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın!
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Esenyazı Mahallesi yakınlarındaki katı atık bertaraf tesisinin toplama bölümünde, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanları fark eden çalışanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, sevk edildi. Yangına, Salihli ilçesinden itfaiye ve orman ekipleri de takviye olarak gönderildi.

DUMANLAR KENTİN BİRÇOK NOKTASINDAN GÖRÜLDÜ

Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, çevrede güvenlik önlemi alırken, tesisten yükselen siyah dumanlar, kentin pek çok noktasından görüldü.

Ekipler alevlere müdahale ediyor. 


Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Yangın

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