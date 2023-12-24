Kahvede pompalıyla 'arazi anlaşmazlığı' cinayeti

Aydın'ın Germencik ilçesinde Güven G., (66), arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu arkadaşı Serhat Yeloğlu'nu (45) kahvehanede pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

DHA
Yayınlanma: 24.12.2023 - 12:15
Kahvede pompalıyla 'arazi anlaşmazlığı' cinayeti
Abone Ol google-news

Kırsal Ömerbeyli Mahallesi'nde dün saat 21.30 sıralarında; iddiaya göre, çiftçilik yapan Güven G., evindeki pompalı tüfeği alıp, arazi anlaşmazlığı nedeniyle daha önceden husumetli olduğu Serhat Yeloğlu'nun oturduğu kahvehaneye gitti.

HAYATINI KAYBETTİ

Güven G., Yeloğlu'na pompalı tüfekle 2 el ateş edip, kaçtı. Vurulan Yeloğlu yere düşerken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde saçmaların başına ve sırtına isabet ettiği Yeloğlu'nun hayatını kaybettiğini belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından Yeloğlu'nun cenazesi Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

 

 


İlgili Haberler

Maden cinayetlerine nokta konulmuyor

Maden cinayetlerine nokta konulmuyor
Bursa'da iş cinayeti: Çatıdan düşen işçi yaşamını yitirdi

Bursa'da iş cinayeti: Çatıdan düşen işçi yaşamını yitirdi

En Çok Okunan Haberler