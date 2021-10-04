Kalbi duran kadını doktorlar hayata döndürdü
İzmir’in Karşıyaka ilçesinde akraba olduğu öğrenilen ve çocukların tartışması sonucu ailelerinde katıldığı kavgada, pompalı tüfekle vurulan ve kalbi duran kadının, doktorların çabaları sonucunda tekrardan hayata döndürüldüğü öğrenildi.
Olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında Örnekköy Mahallesi 7514 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Kadir Z. (21) eşi Seda Z. ile kuzeni olduğu Demet Kaçan (29) arasında çocuklar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eve giderek pompalı tüfeği aldı. Balkona çıkan Kadir Z. pompalı tüfekle ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucunda, Demet Kaçan, Serdar K.(35), Gamze K. (32) ve Niyazi G. vücutlarına isabet eden saçmalar sonucunda, Kadir Z. ile Şahin K. ise darp neticesinde yaralandı. Mahalleli tarafından durum polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi.
HASTANEDE HAYATA DÖNDÜRÜLMÜŞ
İhbar üzerine adrese çok sayıda polis sevk edilirken, ağır yaralanan Demet Kaçan ile Şahin K. adrese gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınarak özel bir hastaneye, diğer yaralılar ise Çiğli Bölge Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye giderken kalbi duran ve öldüğü öne sürülen Kaçan’ın, hastanede doktorların yoğun çabasıyla yeniden hayata döndürüldüğü belirtildi. Kaçan’ın cihaza bağlandığı aktarıldı.
Öte yandan, ilçe ekiplerinin yanı sıra adrese sevk edilen çevik kuvvet polislerince de bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına geniş güvenlik önlemleri alındı. Başlatılan soruşturma kapsamında, suç aleti ile birlikte gözaltına alınan Kadir Z. ve kardeşi İsmail Z. sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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