Kaldığı adrese baskın yapıldı! Terör örgütü IŞİD şüphelisi, İstanbul'da yakalandı

Terör örgütü IŞİD'in saldırı planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle Mısır'dan Kuzey Makedonya'ya sınır dışı edilirken Türkiye'ye kaçtığı belirlenen Rıjad Kamberi, İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Kaldığı adrese baskın yapıldı! Terör örgütü IŞİD şüphelisi, İstanbul'da yakalandı
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AA
Yayınlanma: 14.03.2025 - 14:30

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü IŞİD'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kuzey Makedonya vatandaşı şüpheli Rıjad Kamberi'nin, örgütün saldırı planlayıcısı olduğu belirlendi.

Şüphelinin terör saldırısı planlamasında rol aldığı gerekçesiyle Mısır'dan Kuzey Makedonya'ya sınır dışı edilirken Türkiye'ye kaçtığı ve İstanbul'da saklandığı tespit edildi.

Şüpheli Kamberi, Bayrampaşa'da kaldığı adrese İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.


Etiketler: #IŞİD

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