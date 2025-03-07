MASAK'tan destek alındı! İstanbul'da IŞİD'e para aktaranlara operasyon: 4 gözaltı

İstanbul'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından IŞİD silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, 4 kişinin örgüte finansal destek sağladığı tespit edildi. Çalışmaların devamında MASAK tarafından hesap hareketleri incelenen ve mal varlıkları dondurulan şüphelilerin söz konusu parayı soğuk cüzdan üzerinden aktardığı saptandı. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

MASAK'tan destek alındı! İstanbul'da IŞİD'e para aktaranlara operasyon: 4 gözaltı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 07.03.2025 - 10:30

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, IŞİD silahlı terör örgütüne fon sağlayan, kripto cüzdanlarına dolaylı kripto transferleri gerçekleştirdiğine yönelik bilgiler bulunan kişiler hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, 6 kişinin örgüte finans kaynağı sağlamak maksadıyla para topladığı ve bu paraları kripto cüzdanlar üzerinden örgüte aktardığı tespit edildi.

7 ADRESE OPERASYON

Şüphelilerin hesap hareketleri ve mal varlıklarının incelenmesi için MASAK'tan da destek alındı. Çalışmaların ardından söz konusu şüphelilerin yakalanması için İstanbul'da tespit edilen 7 farklı adrese operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 6 şüpheliden 4'ü yakalanarak gözaltına alındı. Firari iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

2 TUTUKLAMA

Ayrıca şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin mal varlıkları donduruldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest kalırken 2 kişi tutuklandı.

 

 

 

 


Etiketler: #IŞİD

İlgili Haberler

2 bin kişi... IŞİD'in toplu mezarları açılacak!

2 bin kişi... IŞİD'in toplu mezarları açılacak!
3 ilde IŞİD operasyonu: Üç şüpheli hakkında tutuklama kararı!

3 ilde IŞİD operasyonu: Üç şüpheli hakkında tutuklama kararı!
Adana'da IŞİD sanığı için karar verildi

Adana'da IŞİD sanığı için karar verildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler