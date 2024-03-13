Kaldığı lojmanda arkadaşları ölü olarak bulundu!
Milas'taki bir inşaatta çalışan 20 yaşındaki Ozan Öruç, kaldığı lojmanda arkadaşları tarafından ölü olarak bulundu.
Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Güllük Mahallesi’ndeki bir inşaatta çalışan 20 yaşındaki Ozan Öruç’tan haber alamayan arkadaşları, Öruç’un yaşadığı yere gitti.
Edinilen bilgiye göre; Kocakışla mevkiindeki lojmanda ikamet eden Öruç, odada asılı halde buldu. 112 acil ihbar hattına yapılan çağrının ardından bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR!
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ozan Öruç'un hayatını kaybettiği tespit etti. Olay yeri incelemesinin ardından Öruç'un cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ettiği aktarıldı.
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