Kaldırımda yürürken hayatının şokunu yaşadı: Ağır yaralandı
Zonguldak’ta Uzunmehmet Caddesi üzerinde yolda yürüyen Kenan Sarı’ya tır çarptı. Sarı, çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı.
Zonguldak'taki olay, öğle saatlerinde Uzunmehmet Caddesinde üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre, Mesut Gebeş yönetiminde ki 34 FNK 191 plakalı tır, yolda yürüyen Kenan Sarı isimli adama çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Kenan Sarı isimli kişi biranda kanlar içinde kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri çağrıldı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri
Kenan Sarı isimli kişiye ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine
götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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