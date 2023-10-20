Kameralar kayıttaydı... Sokak ortasında bıçaklı dehşet!
Ataşehir’de iki grup arasında alacak verecek yüzünden kavga çıktı. Kavgada bir kişi diğer gruptaki kişiye bıçakla saldırdı. Vatandaşların araya girerek ayırmaya çalıştığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı İçerenköy Mahallesi’nde dehşet anlar yaşandı.
İddiaya göre, iki grup arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yanında bıçak olan bir şahıs, tartıştığı kişiye saldırdı.
Bıçak darbesi alan kişi yerde yatarken diğer yurttaşlar bıçaklı saldırganı durdurmaya çalıştı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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