Kameralara aldırış etmeden iki elektrikli bisiklet çaldı
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bir şahıs, güvenlik kameralarına aldırış etmeden 2 elektrikli bisiklet çaldı. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, şahsı kıskıvrak yakalandı.
Edinilen bilgiye göre olay, olay Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşandı. İşten dönen Ömer Taslak, elektrikli bisikletini evin önüne park etti. Dışarı çıkan Taslak, elektrikli bisikletini göremeyince durumu polis ekiplerine bildirdi.
Durmak bilmeyen hırsızlık şüphelisi, bu defa da Kerim Emek isimli vatandaşın evinin önüne park ettiği elektrikli bisikleti çaldı. Şüpheli şahıs o anları kaydeden güvenlik kamerasına aldırış etmeden bindiği elektrikli bisikletle kayıplara karıştı.
ŞÜPHELİ YAKALANDI, ÇALDIĞI ELEKTRİKLİ BİSİKLETLER SAHİPLERINE TESLİM EDİLDİ
Olay yerine giden Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede hırsızlık olaylarını M.V. isimli şahsın gerçekleştirdiği belirlendi. Operasyonla gözaltına alınan zanlı, karakola götürülürken elektrikli bisikletler ise yapılan işlemlerin ardından sahiplerine teslim edildi.
Motosikletine kavuşan Kerim Emek, ekiplere teşekkür ederek, "İş yerine gittim, motoru sitenin önünde park ettim. Döndüğümde motosikletin yerinde olmadığını gördüm. Polise haber verdim. Olayın üzerinden 24 saat geçmeden motosikletim bulundu. Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine çok teşekkür ederim” diye konuştu.
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