Kameralara yansıdı: Telefon tamircisi ile müşteriler arasında kavga!

Bartın'da cep telefonu tamir ve satış mağazası sahibiyle cep telefonlarını şarj etmek için dükkana giren grup arasında kavga çıktı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Kameralara yansıdı: Telefon tamircisi ile müşteriler arasında kavga!
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DHA
Yayınlanma: 15.01.2025 - 17:16

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Tuna Mahallesi Hendekyanı Caddesi'ndeki cep telefonu tamir ve satış mağazasında meydana geldi.

4-5 kişilik grup cep telefonlarını şarj etmek için işyerine girdi.

Gruptaki bazı kişilerle, telefonları şarj etmesine izin vermeyen işyeri sahibi arasında tartışma çıktı. Tartışma, kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis ekibi, kavgayı biber gazıyla müdahale edip sonlandırdı.

Kavgaya karışan 5 kişi gözaltına alındı. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken olay anı ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Bartın #kavga #telefon #tamir

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