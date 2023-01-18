Kamu arazilerinin satışına tam gaz devam ediliyor

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 08:03

Seçimler yaklaşırken hemen hemen her gün taşınmaz satışlarına ilişkin yeni özelleştirme kararları yayınlanıyor.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB) misyonu kurumun internet sitesinde, “Devlet tarafından yürütülen iktisadi faaliyet, hizmetler ile işletme ve varlıkların özel sektöre devrini, kamu yatırım ve hizmetlerinin özel sektör işbirliği ile gerçekleştirilmesini sağlayacak özelleştirme uygulamalarını yapmak, bu alanlarda politika üretmek ve danışmanlık hizmetlerini sunmak” olarak tanımlanıyor.

Ancak Türkiye’de özelleştirme denilince akla ilk olarak arsa-taşınmaz satışı geliyor. Son yıllarda da özelleştirmeler tamamen buna yönelmiş durumda. Veriler de bunu ortaya koyuyor.

RANT AKTARIMINA DÖNDÜ

CHP TBMM Grubu’nun ekonomi raporuna göre, 2022’de yapılan özelleştirmelerin parasal tutarı 504.2 milyon dolar olarak gerçekleşti. ÖİB’nin verilerine göre bu satışın 441.2 milyon dolarlık kısmı gayrimenkul satışlarından oluştu. Raporda, “İdeolojik olarak devletin üretimden uzaklaştırılması olarak savunulan özelleştirme Türkiye’de devletin elindeki arsa, arazi ve diğer gayrimenkullerin satışıyla bazı kesimlere rant aktarımına dönüştü” denildi. Rapora göre, AKP’nin iktidarda olduğu 2003 başından bu yana yapılan özelleştirmelerin toplam tutarı da 63.2 milyar dolara kadar çıktı.