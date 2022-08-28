Kamu işçisini kapsayan toplu iş sözleşmesine rağmen haklar unutuldu

28 Ağustos 2022 Pazar, 04:00

Yaklaşık 1 milyona yakın kamu işçisini kapsayan “2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü” geçen yıl ağustosta Türk-İş ve Hak-İş’le hükümet arasında imzalandı. İki yıllık sözleşmeye ücret zamlarının yanı sıra binlerce işçinin beklediği başka bazı düzenlemeler de girdi. Bunda işçi konfederasyonlarının bastırması da etkili oldu. Ancak aradan bir yıl geçmesine karşın hiçbir adım atılmayan bu maddeler ve son durum şöyle:

- KİT işçileri dışarıda: Kamudaki taşeron işçiler 2018 yılında kadroya alındı. Ancak KİT’lerdeki yaklaşık 70-80 bin işçi, kadro kapsamı dışında bırakıldı. Bu uygulama tepki çekti. İktidar o dönemde söz vermesine karşın bu işçileri yıllardır kadroya almadı.

- Geçici işçiler: Kamuda 60 bine yakın da geçici işçi bulunuyor. İşçiler bir yılda 9-10 ay çalıştırıldıktan sonra zorunlu izne gönderiliyor. İki ay boyunca ücret yok. Sözleşmede “Kamu kuruluşlarında çalıştırılan geçici işçilerin kanuni düzenleme yapılarak daimi işçi kadrolarına geçirilmesi yönünde yasal düzenleme çalışmaları başlatılacaktır” maddesi yer aldı. Ancak bir yıldır gelişme olmadı.

- Belediye şirketleri işçileri: 2018’de kamudaki taşeron işçiler kadroya alınırken bazı şartlar konuldu. Sözleşmeye, “696 sayılı KHK ile kadroya geçen işçilerin özlük hakları” başlığı ile “İşçilerin iş ve işyeri değişikliği ile özlük hakları (hastalık, engellilik, sağlık, eş durumu vb. zorunlu nedenler) konularında gerekli yasal düzenleme çalışmaları başlatılacaktır” maddesi konuldu. Ancak şimdiye kadar bu konuda da bir düzenleme olmadı.