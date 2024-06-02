‘Kamuda tasarruf’ Erdoğan’ın koruma ordusuna işlemedi:

Yayınlanma: 02.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.06.2024 - 04:00

İktidar dikkat çeken harcamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Bunun son örneği de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma giderleri için harcanan tutar oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) verilerine göre, Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı, bu yılın ilk dört ayında 798 milyon 499 bin TL’lik harcama yaptı.

Bu tutar yılın ilk üç ayında 616 milyon 186 bin TL olmuştu. Böylece Erdoğan’ın korunması için bir ayda 182 milyon 312 bin TL harcanmış oldu. Erdoğan’ın koruması için geçtiğimiz yılın ilk dört ayında ise 318 milyon 434 bin TL harcama yapılmıştı. Bu veriler doğrultusunda Erdoğan’ı korumanın gideri bir yılda iki katını aşmış oldu. Böylece bu yıl Erdoğan’ı korumak için bir günde yaklaşık 6.7 milyon TL harcandı. Bu da 391 asgari ücrete denk geliyor.



