Kamusal ve özel alanlardaki engellere AKP iktidarının ayrımcılığı da eklendi

Türkiye’de yaşayan engelli yurttaşlar eşit yurttaşlık temelinde bir yaşamsürmek istediklerini her fırsatta dile getiriyor. Cumhuriyet’e konuşan engelli yurttaşlar bu konuda gerekli adımların atılmadığını söylerken ayrımcılığın olduğunun altını çiziyor.

10 -16 Mayıs Engelliler Haftası’nda farkındalık yaratmak adına çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinliklerle engelli yurttaşların kamusal ve özel alanlardaki sorunlarının ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Cumhuriyet engelli haklarıyla ilgili çalışmalar yapan isimlere ve engelli bireylere söz konusu problemleri ve çözüm yollarını sordu. Engelli Hakları Federasyonu Başkanı Cemalettin Gürsoy, engelli bireylerin mağduriyetlerinin gün geçtikçe arttığını dile getirdi. Gürsoy, “Devlet engelli bireylerin hakları konusunda çok duyarsız. Sorunlarımız seçimlere yakın hatırlanıyor. Hatta federasyondan olan bazı üyelerimiz, muhalif partilere üye diye yardım da alamadı. Zaten Sosyal Güvenlik Kurumu verilen engelli ücretini de kesmeye başladı. Engelli kimse eğer yüzde 40’ın altında engeli varsa devletten yardım alamıyor. Yardım vermemek için raporlar genel olarak budanmaya başlandı” dedi.

İSTİHDAM YETERSİZ

Gürsoy, Diyanet ve Milli Eğitimin engelli istihdamında yeterli olmadığını söyledi. Ulaşım konusuna da değinen Gürsoy, “2020 yılında ulaşımdaki engeller için Meclis’e teklif sunuldu ancak kabul edilmedi. İki yıl sonraya ertelendi. Maalesef iki yıl sonra kesin yapacakları anlamına da gelmiyor” diye konuştu.

"BİZİ GÖRMEZDEN GELMEYİN"

Yüzde 80 engelli olan Aydın Çalışkan, “Akülü

sandalye almıştım. Parası

nı istedim. Doktor normal tekerlekli sandalye raporu veririm dedi. Almadım

çünkü ellerimi kullanamıyorum” diye konuştu. Omurilik felci olan Çalışkan, sorunların sadece dışarıda değil evde de olduğunun altını çizerek: “Banyomuz ve tuvaletimiz engellilere uygun değil. Metro istasyonlarında engelli tuvaletleri ya depo olarak kullanılıyor ya da kilitli oluyor.Tek isteğimiz bizi görmezden gelmemeleri” dedi.