Kamyon park halindeki kamyona çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Diyarbakır'da, kamyonun park halindeki kamyona arkadan çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolunun 50'nci kilometresinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen, mola vermek için yol kenarında park eden domates yüklü kamyona, tavuk yüklü kamyon arkadan çarptı.
Bu sırada araçtan inmeye çalışan sürücü, çarpmanın etkisiyle devrilen domates yüklü kamyonun altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI!
Devrilen kamyonun sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirirken, araçtaki 1 kişi de yaralandı. Diğer kamyonda sıkışan ve yaralanan sürücü ise, AFAD ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralı 2 kişi ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.
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