Kamyon yoldan çıktı, önüne gelen araçları ezdi: 13 motosiklet, 3 araç zarar gördü
Mersin’in Silifke ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, işçilerin park ettiği 13 motosiklete vurup, 2 otomobil ile bir tıra çarptı. Ucuz atlatılan kazada sürücü dahil kimse yaralanmadı.
Kaza, ilçeye bağlı Tosmurlu Mahallesi’nde yer alan Silifke OSB girişinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, U.S. idaresindeki karayollarına ait kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Yoldan çıkan kamyon, bir balık işleme tesisinde çalışan işçilere ait park halindeki 13 motosiklete vurup önüne iki otomobili aldı.
Kamyonun sürüklediği otomobil, diğer bir otomobilin üzerine çıktı. Kamyon, otomobillerin tırla arasında sıkışmasıyla durdu. Kazada sürücü dahil kimse yaralanmadı.
Olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: #Mersin #trafik kazası
En Çok Okunan Haberler
-
- Konya'da CHP'ye silahlı saldırı!
- CHP'nin otobüs şoförüne tutuklama talebi!
- Daire başkanı yargıdan şikâyetçi
- 'Göreceksiniz, dayanamayacaklar'
- Rasim Ozan Kütahyalı'nın koruma kararı kaldırıldı
- Saldırganla ilgili ilk ayrıntılar ortaya çıktı!
- Yandaş gazeteci Pazarcı'dan çirkin ifadeler
- O polis memuruna soruşturma
- 'Öcalan aynen şunu söyledi...'
- AFAD açıkladı: Antalya'da deprem