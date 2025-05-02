Kamyon yoldan çıktı, önüne gelen araçları ezdi: 13 motosiklet, 3 araç zarar gördü

Mersin’in Silifke ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, işçilerin park ettiği 13 motosiklete vurup, 2 otomobil ile bir tıra çarptı. Ucuz atlatılan kazada sürücü dahil kimse yaralanmadı.

Kamyon yoldan çıktı, önüne gelen araçları ezdi: 13 motosiklet, 3 araç zarar gördü
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İHA
Yayınlanma: 02.05.2025 - 14:07

Kaza, ilçeye bağlı Tosmurlu Mahallesi’nde yer alan Silifke OSB girişinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, U.S. idaresindeki karayollarına ait kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Yoldan çıkan kamyon, bir balık işleme tesisinde çalışan işçilere ait park halindeki 13 motosiklete vurup önüne iki otomobili aldı.

Kamyonun sürüklediği otomobil, diğer bir otomobilin üzerine çıktı. Kamyon, otomobillerin tırla arasında sıkışmasıyla durdu. Kazada sürücü dahil kimse yaralanmadı.

Olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #Mersin #trafik kazası

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