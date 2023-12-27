Sakarya'da 31 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı
Sakarya'da, jandarmanın durdurduğu 3 araçta, Suriye ve Afganistan uyruklu 31 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler hakkında işlem başlatıldı, 3 organizatör şüphelisi ise gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hendek ve Akyazı ilçelerinde yol uygulaması yaptı. Bu kapsamda şüpheli olduğu değerlendirilerek durdurulan 3 ayrı araçta, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 31 kaçak göçmen yakalandı.
Aralarında 2 kadın ve 2 çocuğun da olduğu, Suriye ve Afganistan'dan geldiği belirlenen kaçak göçmenlerin sınır dışı işlemleri başlatıldı.
Göçmenleri Türkiye'ye soktuğu tespit edilen 3 organizatör de gözaltına alındı.
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