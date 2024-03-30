Kamyonet kasasında tehlikeli taşımacılık kamerada
Bursa'da kamyonetin kasasında çelik kulübe iskeletinin hiçbir önlem alınmadan taşınması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kestel ilçesinde, Ankara Bulvarı Barakfakih Mevkisi'nden, kent merkezine giden 16 AGU 897 plakalı kamyonetin kasasında, önlem alınmadan taşınan çelik kulübe iskeleti sürücüleri tedirgin etti.
Trafikte sağ şeritte ilerleyen kamyonetteki çelik kulübenin düşme ihtimaline karşı bazı sürücüler yavaşladı.
O anlar cep telefonu ile kayda alınıp sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Polis, sürücüyü belirlemek için çalışma başlattı.
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