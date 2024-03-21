Taşpınar Belediyesi'nin kamyoneti TIR'a çarptı: Yaralılar var!

Yayınlanma: 21.03.2024 - 12:39

Güncelleme: 21.03.2024 - 12:39

Aksaray-Adana karayolu Bahçesaray Mahallesi mevkiinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Taşpınar Belediyesi'ne ait Erkan A. (45) idaresindeki 68 KV 105 resmi plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden Sadık G. yönetimindeki 42 GR 911 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Kaza sonucu kamyonet hurdaya dönerken, sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Emral K. (76) yaralanarak kamyonetin kabininde sıkıştı.

Kazayı gören yoldaki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

İtfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kamyonette sıkışan yaralılar yaklaşık 30 dakika süren çalışma sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar sedyelerle ambulansa taşınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Emral K.’nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.