Kargo dağıtım kamyonetinin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Yayınlanma: 04.02.2024 - 14:42

Güncelleme: 04.02.2024 - 15:02

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Atatürk Caddesi Terziler Sokağı'nda meydana geldi. Kavşaktan dönüş yapan 34 HRT 048 plakalı kargo dağıtım kamyoneti, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Bakır'a çarptı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bakır, kurtarılamadı. Kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan 9 yaşında bir oğlu olduğu öğrenilen Fatma Bakır, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından bugün Bandırma'da toprağa verildi.