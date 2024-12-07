Kamyonetle çarpışan TIR sürücüsü olay yerinden kaçtı... Yaralılar var!

Şarkışla ilçesinde TIR ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından kaçan TIR sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldığı aktarıldı.

Kamyonetle çarpışan TIR sürücüsü olay yerinden kaçtı... Yaralılar var!
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AA
Yayınlanma: 07.12.2024 - 15:43

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Cemel beldesi kavşağında B.B. (24) yönetimindeki 58 ACS 728 plakalı kamyonet, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen TIR'la çarpıştı.

Kazada, kamyonet sürücüsü ile araçta bulunan B.B. (69) ve M.E. (49) yaralandı. Yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından TIR sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.


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