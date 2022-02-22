Kamyonun çarpıp kaçtığı kişi olay yerinde can verdi
İzmir'in Ödemiş ilçesinde kum yüklü kamyonun çarpıp kaçtığı yaya olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü ise kısa süre içerisinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Ödemiş’in Ovakent yolu üzeri Kavukçu mevkiinde meydana geldi.
L.D. ( 57) yönetimindeki 45 YA 1015 plakalı kum yüklü kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Ödemiş Belediyesi personeli Halil Kapan'a (27) çarpıp kaçtı. Kamyonun çarptığı Halil Kapan'a ilk müdahaleyi yoldan geçen bir doktorun yaptığı öğrenildi.
Durumun 112 Acil Servis ekiplerine bildirilmesinden sonra olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından 27 yaşındaki Halil Kapan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ödemiş Belediyesinde Park Bahçe işçisi olarak çalıştığı öğrenilen Halil Kapan'ın olay yerindeki ailesi sinir krizi geçirdiği öğrenildi.
KAMYON SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI
Öte yandan, polis ekiplerinin yapmış olduğu takip sonucunda kamyon sürücüsü L.D. Ödemiş ilçe merkezinde yakalandı. Gözaltına alınan kamyon sürücüsünün ifadesi alınmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldüğü bildirildi.
İlgili Haberler
- NBA All Star-2022 final maçını LeBron James'in takımı kazandı
- Çocuklara kitap sevgisi kazandırmak için ne yapılmalı?
- 17 yaşındaki motokuryenin işe başladığı gün geçirdiği kazada bacağı kırıldı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- Dünyanın en ağır çileği İsrail'de yetiştirildi
- Filistin'den Doğu Kudüs çağrısı
- Londra sokaklarında ‘büyülü’ bir polisiye
- Styron ile çöküntüye hazır mısınız?
- Karl ile Jenny Marx ve Bir Devrimin Doğuşu
- Uzmanından 'bağırsak sağlığı' için tavsiyeler
- 'Psikopatlar kahvelerini sade tercih ediyor'
- Travma sonrası ilk yardım, 'uyum sürecini' hızlandırıyor
- Meme kanserinde 'erken tanı' hayati önem taşıyor
- Sebze tüketmek tek başına kalp krizi riskini azaltmıyor