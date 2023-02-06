Kan vermeye gittiği merkezde evinin yıkıldığını öğrendi
Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde okuyan ve ailesi Adana'da yaşayan Göznur, depremde yaralananlar için kan bağışı bulunmaya gittiği Kızılay Kan Merkezi’nde Adana’daki evinin depremde yıkıldığını öğrendi.
Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde okuyan ve ailesi Adana'da yaşayan Göznur, depremde yaralananlara kan bağışında bulunmak için arkadaşlarıyla Erzurum Kızılay Kan Merkezi'ne gitti. Kan vermek için sıra bekleyen Göznur, depremde Adana’da ailesinin yaşadığı evinin yıkıldığı haberini aldı.
Gözyaşlarını tutamayan Göznur’u merkezde görevli personeller sakinleştirmeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonrasında aileye telefonla ulaşan personel ekibi Göznur’u annesiyle konuşturdu.
"ÇOK MU KÖTÜ?"
Telefonla konuşurken gözyaşlarını tutamayan üniversite öğrencisi Göznur, annesine “Anne evimize bir şey oldu mu? Çok mu kötü, yıkıldı mı? Bir şey oldu dediler bana” diyerek ağlamaya devam etti.
Annesinin kızına “Bir şeyimiz yok, hepimiz iyiyiz” demesi üzerine üniversite öğrencisi Göznur, güçlükle sakinleşebildi.
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