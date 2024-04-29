Kano ile çarpışan deniz taksi kaptanının ifadesi ortaya çıktı

Kadıköy Kalamış açıklarında deniz taksi ile kanonun çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kazayla ilgili adliyeye sevk edilen deniz taksisi kaptanının ifadesi ortaya çıktı.

DHA
Yayınlanma: 29.04.2024 - 15:11
Kano ile çarpışan deniz taksi kaptanının ifadesi ortaya çıktı
Abone Ol google-news

Kınalıada Kalamış arasında 27 Nisan Cumartesi günü saat 11.00 sıralarında deniz taksi ile İranlı 2 kadının bulunduğu kano çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kano parçalanırken iki kadın denize düştü.

Yaralanan iki kadın DAK/SAR ekipleri tarafından kurtarılarak kıyıya getirilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Deniz taksinin kaptanı ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ahmet Özkan Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılık ifadesinin ardından hakimliğe sevk edilen kaptan Özkan, 'Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan yurtdışı çıkış yasağı ve haftada iki gün imza atmak şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“ÇATIŞMA YAŞADIĞIMIZ ESNADA BİR GÜRÜLTÜ DUYDUM"

Kaptan Ahmet Özkan savcılıktaki ifadesinde, “Şh-Florya isimli deniz takside kaptan olarak görev yapmaktayım. 1 buçuk yıl gemici olarak 7 aydır kaptan olarak görev yapmaktayım ve 5 buçuk yıldır denizcilik geçmişim bulunmaktadır. Bostancı şehir hatları iskelesinden, Eminönü Evliya Çelebi şehir hatları iskelesine yolcu transferi yapmaktayız. Deniz taksi içerisinde toplamda 4 yolcu bulunmaktadır. Gemimizin seyir yardımcı cihazı olarak furuno marka radar ve harita sistemimiz var. Güvenlik amacıyla ise kameramız mevcut. Çarpışma anında mevcut radar ve harita sistemimiz çalışmaktadır. Fakat çatıştığımız kano suya yakın ve çok küçük olduğu için radarın çalışma prensibi nedeniyle kano muhtemel radar reflektörü olmadığı için cihazımda temas olarak gözükmedi. Seyir esnasında hızımız ise 15 kts olup çatışma anında 14 kts'dir. Denizde çatışmayı önleme yönetmeliği kural 5 gereği gözcülük görevimi yapıyordum. Gemide bulunan gemici ise yardımcı gözcü olarak bulunmaktadır. Fakat kanoya dair bir tespitte bulunulmadı. Çarpışmadan sonra gördüğüm üzere kano oldukça küçük ve kısaydı. Çarpışma yaşadığımız sırada bir gürültü duydum. Duyduğum gürültü üzerine arıza yaptığımı düşünerek makineyi boşa aldım ve konuyu arka tarafımda tespit ettim. Sonra denizde bulunan bir kano yolcusunu kurtarmak için 180 derece dönerek kurtarma manevramı yaptım" ifadelerini kullandı.

"BİR YATTAN BAĞIRARAK YARDIM İSTEDİM"

Kaptan Özcan ifadesinin devamında, "Onu kurtarırken 20-25 metre açıklarında bilinci kapalı ve can yeleği olmadığı için kafası su içinde ikinci bir kano yolcusu olduğunu fark ettim. İlk yolcunun bir aciliyeti bulunmadığından tekneyi gemicime bırakarak denize atladım. Bilinci kapalı yolcuya ulaşıp başını su üstüne çıkardım ve civardaki bir yattan bağırarak yardım istedim. İki kano yolcusu ve peşimden atlayan bir yolcu ile birlikte yata çıktık. Ardından gelen 2 adet sürat botuna yaralıları yerleştirerek Kalamış marinaya gittik. Emniyetli seyir süratimde Cadde Bostan açıklarında kıyıdan yaklaşık 925 metre uzaklıkta rotamı bozmadan ani bir manevra yapmadan seyrimi icra ediyordum. Kıyıdan o kadar uzaklıkta kano olmasını beklemediğimden kanoya çarptığımı ancak çatışmanın sonunda anlayabildim. Bahsedilen mevkiinde yelkenliler mevcut olduğu için hali hazırda dikkatli ve emniyetli seyir yapıyorduk" dedi.


kadıköy haberleri Kalamış haberleri deniz taksi haberleri çarpışma haberleri

İlgili Haberler

Çin, uzaydaki gizemli çarpışmalar için

Çin, uzaydaki gizemli çarpışmalar için "Istakoz Gözü" fırlatacak
Chery'den çarpışma testi rekoru: Standart etiketleri geliştiriliyor!

Chery'den çarpışma testi rekoru: Standart etiketleri geliştiriliyor!
Ardahan'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Ardahan'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

‘Mülk Allah’ın, biz emanetçiyiz’ demişti: Ankara’nın diğer yarısı Altınok’un oğlu ve gelininmiş!

‘Mülk Allah’ın, biz emanetçiyiz’ demişti: Ankara’nın diğer yarısı Altınok’un oğlu ve gelininmiş!
28 Nisan 2024 Pazar reyting sonuçları açıklandı! Yargı, Teşkilat, Kirli Sepeti ve Survivor All Star reyting sıralaması

28 Nisan 2024 Pazar reyting sonuçları açıklandı! Yargı, Teşkilat, Kirli Sepeti ve Survivor All Star reyting sıralaması
Mevduat faizleri fırladı! En yüksek faizi hangi banka veriyor?

Mevduat faizleri fırladı! En yüksek faizi hangi banka veriyor?
Bilinmeyen doğal mucize! Limon ve sarımsak birleşince bakın ne oluyor?

Bilinmeyen doğal mucize! Limon ve sarımsak birleşince bakın ne oluyor?
Meral Akşener 'Genel Başkan' ifadesini kaldırdı

Meral Akşener 'Genel Başkan' ifadesini kaldırdı
Adana’da kapısı açık otobüsten düştü: Yaşlı kadın hayatını kaybetti

Adana’da kapısı açık otobüsten düştü: Yaşlı kadın hayatını kaybetti
AKP Genel Merkezi önünde 'İsrail' protestosu: Nihat Zeybekci'nin sözlerine tepki!

AKP Genel Merkezi önünde 'İsrail' protestosu: Nihat Zeybekci'nin sözlerine tepki!
Gelinim Mutfakta 29 Nisan 2024 Pazartesi puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta 29 Nisan 2024 Pazartesi puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?