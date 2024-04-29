Kano ile çarpışan deniz taksi kaptanının ifadesi ortaya çıktı

Yayınlanma: 29.04.2024 - 15:11

Güncelleme: 29.04.2024 - 15:11

Kınalıada Kalamış arasında 27 Nisan Cumartesi günü saat 11.00 sıralarında deniz taksi ile İranlı 2 kadının bulunduğu kano çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kano parçalanırken iki kadın denize düştü.

Yaralanan iki kadın DAK/SAR ekipleri tarafından kurtarılarak kıyıya getirilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Deniz taksinin kaptanı ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ahmet Özkan Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılık ifadesinin ardından hakimliğe sevk edilen kaptan Özkan, 'Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan yurtdışı çıkış yasağı ve haftada iki gün imza atmak şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“ÇATIŞMA YAŞADIĞIMIZ ESNADA BİR GÜRÜLTÜ DUYDUM"

Kaptan Ahmet Özkan savcılıktaki ifadesinde, “Şh-Florya isimli deniz takside kaptan olarak görev yapmaktayım. 1 buçuk yıl gemici olarak 7 aydır kaptan olarak görev yapmaktayım ve 5 buçuk yıldır denizcilik geçmişim bulunmaktadır. Bostancı şehir hatları iskelesinden, Eminönü Evliya Çelebi şehir hatları iskelesine yolcu transferi yapmaktayız. Deniz taksi içerisinde toplamda 4 yolcu bulunmaktadır. Gemimizin seyir yardımcı cihazı olarak furuno marka radar ve harita sistemimiz var. Güvenlik amacıyla ise kameramız mevcut. Çarpışma anında mevcut radar ve harita sistemimiz çalışmaktadır. Fakat çatıştığımız kano suya yakın ve çok küçük olduğu için radarın çalışma prensibi nedeniyle kano muhtemel radar reflektörü olmadığı için cihazımda temas olarak gözükmedi. Seyir esnasında hızımız ise 15 kts olup çatışma anında 14 kts'dir. Denizde çatışmayı önleme yönetmeliği kural 5 gereği gözcülük görevimi yapıyordum. Gemide bulunan gemici ise yardımcı gözcü olarak bulunmaktadır. Fakat kanoya dair bir tespitte bulunulmadı. Çarpışmadan sonra gördüğüm üzere kano oldukça küçük ve kısaydı. Çarpışma yaşadığımız sırada bir gürültü duydum. Duyduğum gürültü üzerine arıza yaptığımı düşünerek makineyi boşa aldım ve konuyu arka tarafımda tespit ettim. Sonra denizde bulunan bir kano yolcusunu kurtarmak için 180 derece dönerek kurtarma manevramı yaptım" ifadelerini kullandı.

"BİR YATTAN BAĞIRARAK YARDIM İSTEDİM"

Kaptan Özcan ifadesinin devamında, "Onu kurtarırken 20-25 metre açıklarında bilinci kapalı ve can yeleği olmadığı için kafası su içinde ikinci bir kano yolcusu olduğunu fark ettim. İlk yolcunun bir aciliyeti bulunmadığından tekneyi gemicime bırakarak denize atladım. Bilinci kapalı yolcuya ulaşıp başını su üstüne çıkardım ve civardaki bir yattan bağırarak yardım istedim. İki kano yolcusu ve peşimden atlayan bir yolcu ile birlikte yata çıktık. Ardından gelen 2 adet sürat botuna yaralıları yerleştirerek Kalamış marinaya gittik. Emniyetli seyir süratimde Cadde Bostan açıklarında kıyıdan yaklaşık 925 metre uzaklıkta rotamı bozmadan ani bir manevra yapmadan seyrimi icra ediyordum. Kıyıdan o kadar uzaklıkta kano olmasını beklemediğimden kanoya çarptığımı ancak çatışmanın sonunda anlayabildim. Bahsedilen mevkiinde yelkenliler mevcut olduğu için hali hazırda dikkatli ve emniyetli seyir yapıyorduk" dedi.