Chery'den çarpışma testi rekoru: Standart etiketleri geliştiriliyor!

Yayınlanma: 11.01.2024 - 16:03

Güncelleme: 11.01.2024 - 16:03

Otomotiv pazarının hızla büyüyen markalarından Chery Grup, yükselen performansını 2023 yılı geneline yayarak önemli bir başarıya daha imzasını attı. Aralık ayını 215 bin 690 adetlik toplam satışla kapatan Chery Grubu, 2023 yılında ardı ardına 12 ay boyunca büyüme kaydederek önemli bir başarıya daha imzasını attı.

Chery Grubu, 2023 yılında satışlarını yüzde 52,6 artırdı ve 1.881.316 adet aracı kullanıcılarına teslim etti. Chery Grubu, 2023 yılında ise 937 bin 148 adet araç ihraç etti. Yıllık bazda yüzde 101,1’lik bir büyüme anlamına gelen bu rakamla şirket, 21 yıl üst üste Çin’in en büyük binek otomobil ihracatçısı oldu.

2023 verileriyle birlikte Chery Grubu’nun küresel otomotiv kullanıcı sayısı 3,35 milyonu Çin dışında olarak 13 milyonu aştı. Yeni Enerji ve Konvansiyonel yakıt stratejisiyle hareket eden Chery, diğer yeni enerji ürünlerinin yanı sıra TIGGO 8 PRO Plug-in Hybrid, TIGGO 7 PRO Plug-in Hybrid ve eQ serisi gibi yenilikçi ürünlerle farklı segmentlere odaklandı. Grubun TIGGO 8 serisi, TIGGO 7 serisi ve Arrizo 8 gibi modellerle satışlarında gerçekleştirdiği artış, büyüme rakamlarına yansıdı.

Chery, Google ve Kantar’ın ortaklaşa yayımladığı “2023 Çin Küresel Marka Oluşturucuları İlk 50”de, otomotiv kategorisinde ilk sırada yer aldı.

Chery Automotive, uluslararası çocuk eğitimi projeleri için UNICEF’e (Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Durum Fonu) 6 milyon dolar bağışladı ve WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) ile dünya genelinde hassas çevrelerin korunmasını teşvik etmek, sorumluluk ve sevgi yoluyla sıcaklık ve yoldaşlığı aktarmak üzere bir işbirliği anlaşması da imzalayarak dikkatleri üzerine çekti. 2023 yılında 50’nin üzerinde ülke ve bölgeden 2 binin üzerinde bayi, medya mensubu ve kullanıcı Chery’nin genel merkezini ziyaret ederek markanın cazibesini deneyimledi.

KATAR’DA YENİ QPOWER MİMARİSİ TANITILDI!

Chery, Katar GIMS’de (Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı) “Gelecek için Evrim” teması altında QPower mimarisini de tanıttı. QPower, Chery’nin 26 yıllık bilgi birikimini ve teknolojisini temsil ediyor. Bu, ICE, PHEV, BEV ve hidrojen gibi ana akım enerji formlarını kapsayan gelişmiş bir profesyonel güç çözümü olarak öne çıkıyor. QPower, “güçlü ve hızlı”, “verimli ve çevreci” ve “yüksek enerjili ve akıllı” gibi enerji avantajlarına sahip olmakla birlikte performans, menzil, hızlı şarj ve kapsamlı güvenlik açısından da kullanıcıların çevre dostu seyahat taleplerini tam olarak karşılıyor.

532 ARAÇLA ÇARPIŞMA TESTİ

Chery, kalite açısından “Made in China” ve “Created in China” altın standart etiketlerini sürekli olarak geliştiriyor. J.D. Power tarafından yayımlanan 2023 Çin İlk Kalite Araştırması’nda Chery, kendine ait markalar arasında ilk sırada yer alıyor. Chery’ye ait Asya’nın önde gelen çarpışma testi laboratuvarı, 2023 yılında 532 araç çarpışma testi gerçekleştirerek yeni bir tarihi rekor kırdı.

HEDEF SEKTÖRÜN ÜZERİNDE BÜYÜME

Chery Group, 2024 yılı için iddialı hedefler belirledi. Yeni yıla “sektördeki büyüme oranının çok üzerinde büyüme ve 2023 yılına kıyasla daha büyük başarılara ulaşma” hedefleriyle giren şirket, “Marka olarak sınıf atlama, Pazarda Dışa Dönük, İleri Teknoloji ve Tüm Değer Zincirine İleri Endüstri” yaklaşımıyla kalite konusunda gelişmeye devam etmek istediğini belirtti.