Kanserle mücadele eden Boğaç Aksoy'dan 'öldü' haberlerine tepki: "Çok yanlış!"

Geçtiğimiz mayıs ayında lenf kanserine yakalanan ve tedavi görmeye başlayan Arka Sokaklar dizisi oyuncusu Boğaç Aksoy, hakkında çıkan 'öldü' haberlerine isyan etti. Aksoy, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla söz konusu haberlere sert tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
27 Ekim 2021 Çarşamba, 10:37
Kanserle mücadele eden Boğaç Aksoy'dan 'öldü' haberlerine tepki:
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'Arka Sokaklar' dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Boğaç Aksoy, bir süredir lenfoma kanseri ile mücadele ediyor. Kemoterapi gören ünlü oyuncu, koronavirüse yakalandığı için geciken kök hücre tedavisine başlandı.

'ÖLDÜ' HABERLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve tedavisiyle ilgili süreçleri takipçileriyle paylaşan Aksoy, hakkında çıkan öldü iddialarına isyan etti.

"BÖYLE HASSAS BİR DÖNEMDE ÇOK YANLIŞ"

Haberleri yalanlayan ünlü oyuncu sosyal medyadan açıklama yaparak, "Arkadaşım böyle şeyler yazmayın. Yanlış böyle yazılar. Çok şükür ben gayet iyiyim. Bir gazete de haber geçmiş. Aile dostlarımız, ailemizi arıyorlar, telaş etmişler. Lütfen böyle hassas bir dönemde çok yanlış" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde hastaneye yatan Boğaç Aksoy, odasında çektiği videoyu takipçileriyle paylaşmıştı. Koronavirüse yakalandığı için kök hücre tedavisinin uzadığını ifade eden Aksoy, daha önce aşı olduğu için virüsü hafif atlattığını açıklamıştı.


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