Kapalıçarşı'daki 'kara para' operasyonunda yeni gelişme

Yayınlanma: 07.02.2025 - 11:20

Güncelleme: 07.02.2025 - 11:25

Fatih'te tarihi Kapalıçarşı'da bir holdinge bağlı 8 şirket üzerinden kurulan 93 paravan firma aracılığıyla gerçekleştirilen 9 milyar liralık vurgun ortaya çıkarılmıştı.

Şirketler üzerinden kara paranın aklandığı iddiasıyla başlatılan soruşturma, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçu ile ilgili perasyon düzenlenmişti.

İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen kara para aklama soruşturmasında yakalanan Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Ö.'nün de aralarında bulunduğu 40 şüphelinin sorguları tamamlandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüpheliler ifade işlemlerinin ardından bu sabah erken saatlerde İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Milyarlarca liralık vurgunda yaklaşık 125 milyon lira değerindeki 10’u lüks, 4’ü zırhlı toplam 30 araca el konulurken, firari Serhan Mark Kohen isimli şüpheliyi ise yakalama çalışmalarına sürüyor.