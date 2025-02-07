Kapalıçarşı'daki 'kara para' operasyonunda yeni gelişme

İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen kara para aklama soruşturması kapsamında Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Ö.'nün de aralarında bulunduğu 40 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında yaklaşık 125 milyon lira değerindeki 10’u lüks, 4’ü zırhlı toplam 30 araca el konulurken, firari Serhan Mark Kohen'i yakalama çalışmaları sürüyor.

Kapalıçarşı'daki 'kara para' operasyonunda yeni gelişme
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 07.02.2025 - 11:20

Fatih'te tarihi Kapalıçarşı'da bir holdinge bağlı 8 şirket üzerinden kurulan 93 paravan firma aracılığıyla gerçekleştirilen 9 milyar liralık vurgun ortaya çıkarılmıştı.

Şirketler üzerinden kara paranın aklandığı iddiasıyla başlatılan soruşturma, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçu ile ilgili perasyon düzenlenmişti.

İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen kara para aklama soruşturmasında yakalanan Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Ö.'nün de aralarında bulunduğu 40 şüphelinin sorguları tamamlandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüpheliler ifade işlemlerinin ardından bu sabah erken saatlerde İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Milyarlarca liralık vurgunda yaklaşık 125 milyon lira değerindeki 10’u lüks, 4’ü zırhlı toplam 30 araca el konulurken, firari Serhan Mark Kohen isimli şüpheliyi ise yakalama çalışmalarına sürüyor.

 


Etiketler: #kara para aklama #kara para

İlgili Haberler

ABD temyiz mahkemesi Halkbank davasında yargılanma kararını verdi: Kara para aklama iddiası...

ABD temyiz mahkemesi Halkbank davasında yargılanma kararını verdi: Kara para aklama iddiası...
Deha dizisi kara para aklamanın şifrelerini çözmeye devam ediyor: Bu hafta 'havala' yöntemi ele alındı

Deha dizisi kara para aklamanın şifrelerini çözmeye devam ediyor: Bu hafta 'havala' yöntemi ele alındı
ABK’nin kara para aklama davasının ilk celsesi yapıldı: Eşi ve kardeşleri de yargılanıyor

ABK’nin kara para aklama davasının ilk celsesi yapıldı: Eşi ve kardeşleri de yargılanıyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler