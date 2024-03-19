Kapısını kırdı: Evi 3 gün boyunca soydu

Samsun’da yabancı uyruklu bir kişi, kapısını kırdığı evden 3 gün boyunca 100 bin liralık eşya çalıp, valizlerle taşıdı.

İHA
Yayınlanma: 19.03.2024 - 14:11
Kapısını kırdı: Evi 3 gün boyunca soydu
Abone Ol google-news

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Ahmet H.T.T. (45) kapısını kırdığı eve girerek 3 gün boyunca 100 bin liralık mutfak eşyası, giyim eşyası ve elektronik malzeme çaldı. 

Çaldığı eşyaları 3 gün boyunca valizle taşıyan Ahmet H.T.T., kayıplara karıştı. Ev sahibi 3 gün sonra evine geldiğinde kapısının kırık ve eşyalarının çalındığını görünce polise şikayette bulundu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu hırsızlık olayını aynı suçtan kaydı bulunan Ahmet H.T.T.’nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Iraklı şüpheli suçlamaları kabul etmedi. 

Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ahmet H.T.T., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.


Samsun haberleri hırsızlık haberleri kapı haberleri

İlgili Haberler

Tatlı yiyerek keşif yaptılar, dinlene dinlene soydular

Tatlı yiyerek keşif yaptılar, dinlene dinlene soydular
Babasının dairesini soydu: Soruşturma başlatıldı

Babasının dairesini soydu: Soruşturma başlatıldı
Çalıştıkları işyerini soydular: 5 kişi tutuklandı

Çalıştıkları işyerini soydular: 5 kişi tutuklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP'de 'para sayma' görüntüleri soruşturması: İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü ifade verdi

CHP'de 'para sayma' görüntüleri soruşturması: İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü ifade verdi
FIFPRO’dan Trabzonspor – Fenerbahçe maçı açıklaması!

FIFPRO’dan Trabzonspor – Fenerbahçe maçı açıklaması!
Yazarımız Ali Sirmen hayatını kaybetti

Yazarımız Ali Sirmen hayatını kaybetti
Üniversite öğrencisine 8 milyonluk şantaj! Yurt çamaşırhanesinde yaşanan cinsel ilişkiye ‘tecavüz’ suçlaması

Üniversite öğrencisine 8 milyonluk şantaj! Yurt çamaşırhanesinde yaşanan cinsel ilişkiye ‘tecavüz’ suçlaması
'Kasada para yok' diyor ama... Mehmet Şimşek'in bankacılarla lüks iftarı

'Kasada para yok' diyor ama... Mehmet Şimşek'in bankacılarla lüks iftarı
Borsa güne 0,18 düşüşle başladı

Borsa güne 0,18 düşüşle başladı
Özgür Özel'den staj ve çıraklık mağdurlarının gözaltına alınmasına tepki: 'Erdoğan, iki elim yakandadır'

Özgür Özel'den staj ve çıraklık mağdurlarının gözaltına alınmasına tepki: 'Erdoğan, iki elim yakandadır'
Apple’ın Yeni Reklam Filmi Kullanıcılarda Tepkiye Yol açtı

Apple’ın Yeni Reklam Filmi Kullanıcılarda Tepkiye Yol açtı