Kar, Tekirdağ’a giriş yaptı, İstanbul’a doğru ilerliyor
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde etkili olan kar yağışı, doğuya doğru ilerlemeye başladı. İstanbul'a doğru gelen kar yağışı şehrin yüksek kesimlerinde kendini gösteriyor.
Balkanlardan yurda giriş yapan kar yağışı, Tekirdağ’ın Malkara ilçesine ulaştı. Kar yağışının ilçede etkisini göstermesi ile sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Kar yağışıyla beraber, Karayollarına bağlı kar küreme ve tuzlama ekipleri, İstanbul-Çanakkale yolunda herhangi olumsuz bir durumun yaşanmaması için yolda çalışma başlattı. İstanbul sınırına doğru ilerleyen kar yağışının gün içerisinde etkisini artırması bekleniyor.
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