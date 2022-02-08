Kar, Tekirdağ’a giriş yaptı, İstanbul’a doğru ilerliyor

08 Şubat 2022 Salı, 11:13

Balkanlardan yurda giriş yapan kar yağışı, Tekirdağ’ın Malkara ilçesine ulaştı. Kar yağışının ilçede etkisini göstermesi ile sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Kar yağışıyla beraber, Karayollarına bağlı kar küreme ve tuzlama ekipleri, İstanbul-Çanakkale yolunda herhangi olumsuz bir durumun yaşanmaması için yolda çalışma başlattı. İstanbul sınırına doğru ilerleyen kar yağışının gün içerisinde etkisini artırması bekleniyor.