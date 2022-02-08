Kar, Tekirdağ’a giriş yaptı, İstanbul’a doğru ilerliyor

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde etkili olan kar yağışı, doğuya doğru ilerlemeye başladı. İstanbul'a doğru gelen kar yağışı şehrin yüksek kesimlerinde kendini gösteriyor.

IHA
08 Şubat 2022 Salı, 11:13
Kar, Tekirdağ’a giriş yaptı, İstanbul’a doğru ilerliyor
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Balkanlardan yurda giriş yapan kar yağışı, Tekirdağ’ın Malkara ilçesine ulaştı. Kar yağışının ilçede etkisini göstermesi ile sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Kar yağışıyla beraber, Karayollarına bağlı kar küreme ve tuzlama ekipleri, İstanbul-Çanakkale yolunda herhangi olumsuz bir durumun yaşanmaması için yolda çalışma başlattı. İstanbul sınırına doğru ilerleyen kar yağışının gün içerisinde etkisini artırması bekleniyor.


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