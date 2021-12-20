Kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime ara verildi

20 Aralık 2021 Pazartesi, 09:13

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 il ve ilçede okullar tatil edildi.

Konya'da etkili kar yağışı nedeniyle 26 ilçede ilk ve orta dereceli okullarda eğitimin bugün uzaktan yapılacağı bildirildi.

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışından dolayı merkez ilçeler Selçuklu, Karatay, Meram ile Seydişehir, Beyşehir, Derebucak, Hadim, Altınekin, Ahırlı, Yunak, Derbent, Çeltik, Akören, Sarayönü, Yalıhüyük, Bozkır, Doğanhisar, Ilgın, Kadınhanı, Akşehir, Çumra, Cihanbeyli, Taşkent, Güneysınır, Tuzlukçu, Hüyük ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarla Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde 20 Aralık 2021 Pazartesi eğitim öğretime uzaktan devam edileceği belirtildi.

Açıklamada, engelli veya hamile kamu çalışanlarının aynı gün izinli sayılmasına karar verildiği ifade edildi.

KARAMAN

Karaman'ın Başyayla ve Sarıveliler ilçelerinde, etkili kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Başyayla ve Sarıveliler Kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezleri ile bağlı tüm köylerdeki okullarda eğitime bugün için ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı belirtildi.

MUĞLA

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim yapılan bazı okullarda eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Kavaklıdere Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede yaşanan kar yağışı ve buzlanma sebebiyle taşımalı eğitim kapsamındaki Nebiler, Harmanbelen-Göncüler, Kuyualan, Erikli-Topalak, Çatak, Burnugoz okullarında eğitime 20 Aralık Pazartesi ara verildiği ve öğrencilerin idari izinli sayılacağı belirtildi.

DENİZLİ

Denizli'nin Babadağ ilçesinde, kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Babadağ Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı sebebiyle ilçe genelinde 20 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da izinli sayılacağı kaydedildi.

BİNGÖL

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Karlıova Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, "İlçemizde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Aralık Pazartesi günü ilçe genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacaktır" denildi.

ADANA

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde etkili kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Tufanbeyli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okulların bir günlüğüne tatil edildiği belirtildi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ın Afşin ve Çağlayancerit ilçelerinde olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Afşin ve Çağlayancerit kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda, devam eden olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle tüm okullarda 20 Aralık Pazartesi eğitime ara verildiği belirtildi.

Öte yandan, merkez Dulkadiroğlu ilçesinde ise 16 okulda olumsuz hava şartlarından dolayı yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim yapılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

ESKİŞEHİR

Eskişehir genelinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle Seyitgazi, Mihalıççık ve Han ilçelerinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.