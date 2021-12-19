Tunceli, Konya, Kars ve Aksaray'da kar yağışı okulları tatil ettirdi
Yurt genelinde etkili olan kar yağışı eğitime de engel oldu. Yarın 3 il 26 ilçede okullar tatil edildi.
Konya’da dün geceden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun bir şekilde devam eden yağışlar nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken, bazı ilçelerde ise yarım metreyi aştı.
TAM 24 İLÇE
Yağışların devam etmesi üzerine merkez Selçuklu, Karatay, Meram ilçeleri ile Akşehir, Altınekin, Ahırlı, Akören, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Hüyük, Kadınhanı, Ilgın, Taşkent, Sarayönü, Seydişehir, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde eğitime 20 Aralık Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildi. Ayrıca engelli veya hamile kamu çalışanlarının da 1 gün idari izinli sayılacağı öğrenildi.
TUNCELİ’DE DEN 'ARA' KARARI
Pülümür ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı akşam saatlerinde etkili oldu.
İlçe merkezinde 30 santimetre bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 50 santimetreye kadar ulaştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Kaymakamlık, yarın için ilçedeki tüm okulların bir gün süreyle tatil ilan edildiğini açıkladı.
Öte yandan, Pülümür’de karla kaplanan 90 köy yolunu ulaşıma açmak için ekiplerin çalışması devam ediyor.
AKSARAY’DA EĞİTİME ARA
Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ortaköy Kaymakamlığı tarafından, yaşanan buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın olmak üzere eğitime bir gün ara verildi. Hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.
KARS’TA EĞİTİME ARA
Karsta yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Valilikten yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Aralık Pazartesi günü eğitime tüm okullarda ara verildiği belirtilerek şöyle denildi:
“İlimiz geneli ve ilçelerimizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim-öğretime 20.12.2021 Pazartesi günü (1) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de idari izinli sayılacaktır.
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