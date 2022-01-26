Kar yağışından dolayı çöken çatının altında kalan çocuk yaşamını yitirdi

26 Ocak 2022 Çarşamba, 17:14

Besni ilçesi Çakırhöyük beldesinde Ramazan Çolak’a ait ahırın çatısı yoğun kar yağışının ardından çöktü.

Çolak ailesinin yakınları, AFAD ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Ekipler, yurttaşların da desteğiyle Ramazan Çolak ile kızı Aysel Gizem Çolak’ı (15) enkaz altından çıkardı.

Babası ile Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aysel Gizem Çolak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ahırda bulunan 60 küçükbaş hayvan ekiplerin çalışmasıyla enkazdan çıkarıldı.