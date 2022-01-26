Kar yağışından dolayı çöken çatının altında kalan çocuk yaşamını yitirdi
Adıyaman’da kar nedeniyle ahırın çatısı çöktü. Enkaz altında kalan 15 yaşındaki Aysel hayatını kaybetti.
Besni ilçesi Çakırhöyük beldesinde Ramazan Çolak’a ait ahırın çatısı yoğun kar yağışının ardından çöktü.
Çolak ailesinin yakınları, AFAD ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Ekipler, yurttaşların da desteğiyle Ramazan Çolak ile kızı Aysel Gizem Çolak’ı (15) enkaz altından çıkardı.
Babası ile Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aysel Gizem Çolak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ahırda bulunan 60 küçükbaş hayvan ekiplerin çalışmasıyla enkazdan çıkarıldı.
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