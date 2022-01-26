Ordu'da kar kalınlığı insan boyunu geçti!
Ordu’da etkili olan kar yağışı sonrası renkli görüntüler ortaya çıktı. Akkuş ilçesinde bir vatandaş insan boyunu geçen karın içerisine girerek boy verdi. Sadece elleri gözüken vatandaşın o fotoğrafı, sosyal medyada ilgi gördü.
Yurdun birçok noktasında devam eden kar yağışları Ordu’da da etkisini sürdürüyor. İl genelinde ortalama kar kalınlığı 79 santim olarak ölçülürken, bazı içlerde kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı.
464 araç ve iş makinesi 533 personelle karla mücadele çalışmaları başlatan Büyükşehir Belediyesi, ulaşıma kapanan 140 mahalle ve grup yolunun tamamını ulaşıma açtı. 15 mahallede elektrik arızasının meydana geldiği kentte, 10 mahalleyle de iletişim kesildi.
Ordu’yu etkisi altına alan kar yağışı, yüksek kesimlerde de şiddetini artırdı. Akkuş ilçesine bağlı Kertil bölgesinde kar kalınlığı insan boyunu geçti. Beyaz örtüyle kaplanan bölgede karın içerisine giren bir kişi, boy verdi.
Kafasının üstüne kadar kara gömülen ve sadece elleri gözüken vatandaş, o anı gösterir fotoğraf karesini sosyal medyada paylaştı. Fotoğrafı gören sosyal medya kullanıcısı şaşkınlıklarını ifade ederken, kimileri ise fotoğrafı paylaştı.
Öte yandan Ordu’nun Kumru ilçesinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle pazarcılar tezgahlarını açamazken, kapalı pazar alanı ise park edilen araçlarla doldu.
Kumru ilçesinde günlerdir etkili olan kar yağışı nedeniyle şehir merkezinde de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. İlçede, çarşamba günleri pazarcıların tezgah açtığı kapalı pazar alanı ise boş kaldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle esnaflar tezgahlarını kuramazken, yüksek kesimli mahallelerden gelen ve ilçenin şehir merkezinde yaşayan vatandaşlar araçlarını kar yağışından korumak için kapalı pazar alanına çekti.
Bazı vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında, "Kapalı pazar yeri, kapalı araç otoparkına döndü" açıklamasında bulundu.
Video Haberler
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
- A101 işçisi anlattı: 'Tasarruf' deyip, böyle zulmettiler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
En Çok Okunan Haberler
- '700 dolara aldığımız kağıt bin 500 dolara çıktı'
- Navalnıy'ın kardeşi arananlar listesine alındı
- Görenler şaşırdı! Kar kalınlığı insan boyunu geçti
- Bodrum Belediyesi'nden çalışanlarına yüzde 50 zam
- Fenerbahçe'de 4 futbolcunun koronavirüs testi pozitif!
- Antalya’da Mumcu’yu andık
- TÜİK'ten Ulusoy'a suç duyurusu
- Rusya'dan yanıt geldi
- İtalya’nın son kralının çocukları devlete dava açacak
- The Office yıldızları aynı komedi filminde buluşuyor