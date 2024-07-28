Karabağlar’da yangın: Müdahale sürüyor!
İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kavacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 35 arazöz, 8 su ikmal aracı, 3 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahaleye başlandı.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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