Karabük'te feci olay... Anne ve babasını bıçakladı!
Karabük'ün Eflani ilçesinde bir şahıs tartıştığı anne ve babasını bıçakla yaraladı. Yaralanan Z.K. ve İ.K. hastaneye kaldırıldı.
Karabük'ün Eflani ilçesi Çemçi köyünde yaşayan K.K. (35) evde annesi Z.K. (65) ve babası İ.K. (68) ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmada K.K., anne ve babasını bıçakla yaraladı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İ.K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen şüpheli K.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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